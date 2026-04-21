NHK連続テレビ小説『風、薫る』出演中の原田泰造のインタビューコメントが公開された。 参考：原田泰造は時代とジャンルを超える名バイプレーヤーに『風、薫る』牧師役で滲む優しさ 本作はトレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。脚本を吉澤智子が手がけ、見上愛と上坂樹里がダブル主演を務める。 原田が演じるのは、キリスト教の牧師・吉江善作。直美（上坂樹里）を4年