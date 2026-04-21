国内女子ツアーは先週の「KKT杯バンテリンレディス」で今季第7戦が終了。今年も非シード選手を対象にした、メルセデス・ランキング（以下MR）に応じシーズン途中に出場優先順位を入れ替える『リランキング』が実施されるが、その対象になる選手にも大きな動きがあった。【写真】初々しい！ 吉田鈴の“JK”写真大会を22位タイで終えた山路晶が、13.55ptを獲得。これにより今季通算を48.33ptまで伸ばし、暫定リランキング18位まで浮