米国男子ツアー「RBCヘリテージ」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。〈スイング写真〉踏ん張らなくてもいいんです世界1位は右足を引いていた今大会で単独2位に入った世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）が、今季通算2031ポイント（pt）で1位に浮上した。シェフラーとのプレーオフを制したマシュー・フィッツパトリック（イングランド）は700ptを加算し、5位から2位に順位を上げた。出場