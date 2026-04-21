米国女子ツアー「JMイーグルLA選手権」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。〈連続写真〉こうすれば“力まない”山下美夢有のお手本スイング7位で大会を終えた岩井千怜が95ptを獲得。今季通算を600.833ptにし、6位に浮上した。これで9位から12位に後退した山下美夢有を抜き、日本勢最上位につけた。また、同じく7位だった勝みなみも、28位から14位までジャンプアップし、日本勢3番手に。以下、15位の岩