野球の試合開催に欠かせない職業は多岐にわたる。その中でも「声」で聖地を支える場内アナウンスの現場にスポットを当て、甲子園事業部・運営担当（放送）で７年目を迎える裏川春菜さん（２７）に話を聞いた。「ウグイス嬢」と呼ばれ華やかにも思える役職は、地道な努力の積み重ねと入念な準備によって成り立っている。「４番・サード、佐藤輝明」−。どこか安心感のある美しい声が銀傘に反響する。場内アナウンスは、甲子園の