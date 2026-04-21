広島の島内颯太郎投手（２９）が２０日、復調に向けて投球フォームを見つめ直す考えを明かした。１８日に２０２４年７月以来となる出場選手登録を抹消され、この日は荷物整理のためマツダを訪れた。「もちろん悔しさがある」とかみしめながらも「こうなってしまった以上、ここから先でチームに貢献できるように状態を上げていくしかない」と前を向く。今季はここまで５試合に登板して０勝１敗、防御率８・３１。同点の六回から