【モデルプレス＝2026/04/21】中島健人が主演、長濱ねるがヒロインを務める映画「ラブ≠コメディ」（7月3日公開）より、本予告映像と本ポスタービジュアルが解禁。あわせて、主題歌は中島が書き下ろした新曲「Fiction Love」であることが発表された。【写真】中島健人書き下ろしの新曲音源が初解禁◆映画「ラブ≠コメディ」予告映像解禁この度解禁された本予告映像は、“360度全方位イケメン”と称される人気俳優・神崎麗司（中島