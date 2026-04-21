プロが力説する2つめの体内振り子「肩振り子」とは プロが力説する２つめの体内振り子「肩振り子」 レッスンなどで「クラブを振り子のように動かす」と教えられる場合、ほぼ「ゼロ振り子」のことではありません。もうひとつの振り子、すなわち肩を支点とした振り子を指しています。 一方で、「首の付け根あたりを支点に、振り子のイメージでクラブを左右に振る」と言う人もいます。最終的にはこれが理想となりますが、