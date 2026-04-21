気づかい皆無の地雷ワード『ゴミ捨てやっておいたよ』 恩着せがましい態度に感謝の心は生まれず 朝バタバタしていて忘れていたゴミ出しをたまたまやった夫のひと言。妻が夜のうちに翌朝捨てようと思って玄関に置いていたゴミ袋を見て、夫としては気を利かせたつもりなのでしょう。ところが、いかにも面倒くさそうな表情を浮かべつつ、「本当はオレの仕事じゃないけど我慢してやったよ」という態度だと、妻の心にあった感