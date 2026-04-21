日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3418（+28.0+0.83%） ホンダ1343（+2+0.15%） 三菱ＵＦＪ2895（+24.5+0.85%） みずほＦＧ6829（+54+0.80%） 三井住友ＦＧ5614（+39+0.70%） 東京海上7232（+57+0.79%） ＮＴＴ154（+0.5+0.33%） ＫＤＤＩ2619（-7.5-0.29%） ソフトバンク223（0.00.00%） 伊藤忠1974（-1.5-0.08%