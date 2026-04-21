【本日の見通し】中東情勢警戒継続も、反応がやや鈍く、いったん調整の動きもありそう 中東情勢については、米国とイランの追加協議の行方が不透明なことや、水曜日に期限を迎える停戦の延長に対し、トランプ大統領が消極的な発言を行っていることなどを背景に、警戒感が広がっている。ただ、そうした警戒感は有事のドル買いを強く促すまでには至っておらず、現時点では限定的な反応に留まっている。中間選挙を意識して