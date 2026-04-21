NZ中銀の早期利上げ観測浮上、CPIが予想外にも目標範囲上限を突破 NZの第1四半期CPIは前期比+0.9%と前回+0.6%から伸びが加速し、市場予想の+0.8%も上回った。前年比では鈍化が予想されていたが+3.1%と横ばい、中銀目標範囲上限（1-3%）を上回った。2月末からの米イラン戦争を受けたエネルギー価格の高騰が影響した。 予想外にも中銀目標上限を突破したことで早期利上げ観測が浮上。5月利上げ確率は39%付近まで上昇、CP