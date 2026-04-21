東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値158.81高値159.20安値158.46 159.93ハイブレイク 159.56抵抗2 159.19抵抗1 158.82ピボット 158.45支持1 158.08支持2 157.71ローブレイク ユーロドル 終値1.1788高値1.1790安値1.1729 1.1870ハイブレイク 1.1830抵抗2 1.1809抵抗1 1.1769ピボット 1.1748支持1 1.1708支持2 1.1687ロ&#12