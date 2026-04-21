「Monitor III A.N.C.」の新色「Cream」 Marshall Groupは、アクティブノイズキャンセリング(ANC)を搭載したワイヤレスヘッドフォン「Monitor III A.N.C.」の新色「Cream」を、4月24日に発売する。価格はオープンで、直販価格は56,990円。 Marshallが60年以上に渡って培ってきた音響ノウハウを活用した高度なノイズキャンセリング技術を搭載したヘッドフォン。ANCオン時で最大約70時間、ANCオフ時では最大100時間の