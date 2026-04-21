◆米大リーグエンゼルス―ブルージェイズ（２０日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２０日（日本時間２１日）、敵地・エンゼルス戦に「５番・三塁」で先発出場する。２試合連発となる４号アーチに期待がかかる。試合前には３月のＷＢＣ日本代表で同僚だった菊池雄星投手（３４）と談笑する場面があった。現地テレビ局でキャスターを務めるＨ・メイ氏によると、