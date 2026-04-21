テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）２１日に放送され、火曜コメンテーターを務める元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏が番組を欠席した。冒頭で司会の羽鳥アナウンサーが「きょう、菊間さんお休みです」とだけ伝え、“代打”として出演の共同通信社・編集委員の太田昌克氏を紹介した。