【ソウル＝仲川高志】韓国政府で対北朝鮮政策を統括する鄭東泳（チョンドンヨン）統一相が、機密情報である北朝鮮のウラン濃縮施設の位置を公言し、波紋を広げている。米側は、自国の偵察衛星などで入手し韓国に提供した情報を鄭氏が話したと疑い、北朝鮮情報の韓国への提供を縮小するなど、同盟を揺るがしかねない事態に発展している。情報共有縮小米側が問題視しているのは、鄭氏が３月６日の韓国国会外交統一委員会で、北朝