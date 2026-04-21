7月3日に公開される中島健人主演映画『ラブ≠コメディ』の本予告と本ポスタービジュアルが公開された。 参考：中島健人×長濱ねる『ラブ≠コメディ』に前野朋哉、B&ZAI 今野大輝、三石琴乃ら出演へ 本作は、“ラブコメ嫌い”なイケメン俳優が、ある王道ラブコメ作品の相手役との出会いを通して“本当の恋”と“エンターテインメントが持つ意味”を見つめ直していく、完全オリジナルのラブコメディ。 中島