5月14日より世界独占配信される、磯村勇斗とオク・テギョンが主演を務めるNetflixシリーズ『ソウルメイト』の追加キャストとして、橋本愛、水上恒司、古舘佑太郎、イ・ジェイ、加藤千尋、安田顕、南果歩、三浦友和の出演が決定。あわせて新場面写真が公開された。 参考：磯村勇斗×オク・テギョンの新場面写真もNetflixシリーズ『ソウルメイト』5月14日配信決定 本作は、すべてを捨てて日本を去った鳴滝琉が見