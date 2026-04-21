２０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円８１銭前後と前週末と比べて２０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８７円２２銭前後と同６０銭程度のユーロ高・円安だった。 トランプ米大統領が１９日に「米国による海上封鎖を突破しようとしたイラン船籍の貨物船を拿捕（だほ）した」とＳＮＳに投稿したほか、イラン外務省の報道官が２０日の記者