２１日の東京株式市場は強弱観対立のなかも根強い買いが入り戻り足を継続し、日経平均は続伸する公算が大きい。展開次第では今月１６日につけた史上最高値５万９５１８円３４銭を視界に捉える可能性もある。ただ、５万９０００円台前半では売り圧力も観測され、きょうも中東情勢に絡むニュースフローや原油市況（時間外取引）の動向、米株価指数先物の値動きなどに左右されやすい。前日の欧州株市場はほぼ全面安商状