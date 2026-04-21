門脇麦が主演を務める日本・中国・アメリカ合作映画『Ghost of Ueno（英題）』が、『ゴースト・オブ・ウエノ』の邦題で8月よりユーロスペースほかにて劇場公開されることが決定した。 参考：門脇麦、キャリアを重ねていくなかで気づいたこと「力を抜くことができるようになった」 本作は、日本の上野公園を舞台に、一人の人間の生き方としての“失踪”に焦点を当て、すれ違う人と人のつながりに迫るヒュ