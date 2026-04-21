― ダウは4ドル安と3日ぶりに反落、米イランの停戦協議を巡る不透明感が再び強まる ― ＮＹダウ 49442.56 ( -4.87 ) Ｓ＆Ｐ500 7109.14 ( -16.92 ) ＮＡＳＤＡＱ 24404.39 ( -64.09 ) 米10年債利回り4.259 ( +0.005 ) ＮＹ(WTI)原油 89.61 ( +5.76 ) ＮＹ金 4828.8 ( -50.8 ) ＶＩＸ指数18.87 ( +1.39 ) シカゴ日経225先物 (円建て)59265 ( +365 ) シカゴ日