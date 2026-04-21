大阪3月限ナイトセッション 日経225先物59320+420 （+0.71％） TOPIX先物3803.5+18.0 （+0.47％） シカゴ日経平均先物59265+365 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 20日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。イラン情勢の不透明感が強まるなかで売りが先行する形になった。イラン外務省は米国と再協議をする予定はないと述べた。トランプ米大統領は停戦期限を