2026年4月20日、札幌・北警察署は、自称・札幌市東区に住む、自営業の男(45)を暴行の疑いで逮捕しました。男は4月20日午後10時ごろ、札幌市北区の住宅で、娘である10代女性の左腕を蹴る暴行を加えた疑いが持たれています。4月20日午後10時ごろ、被害にあった10代女性の関係者から「子どもに暴力をふるったようだ」と警察に通報がありました。警察によりますと、女性は、札幌市北区の住宅で母親と同居しており、離婚して別居中だっ