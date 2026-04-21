池山新監督の下、下馬評を覆す好スタートを決めたヤクルト。20日現在、19試合を消化し14勝5敗の勝率・737で堂々のセ・リーグ首位に立っている。21日は敵地のマツダスタジアムで広島と対戦。勝てば15勝5敗となりセ、パ通じ最速での貯金10到達となる。ヤクルトが両リーグトップで貯金を2桁の大台に乗せると、池山監督が現役だった97年4月19日に12勝2敗で達成して以来29年ぶり。また、チームの開幕20戦目以内での貯金10は、野村