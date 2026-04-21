阪神・藤川球児監督が監督通算１００勝へ王手をかけている。２１日・ＤｅＮＡ戦で勝利すれば監督通算１６４試合での到達で歴代セ・リーグ監督最速。球団では１リーグ時代の石本秀一が記録した１３１試合に次ぐ２番目のスピードとなる。ちなみに１リーグ時代の阪神監督での１００勝到達スピード試合数は以下の通り。石本秀一＝１３１試合（１９３７年秋）松木謙治郎＝１７４試合（４１年）若林忠志＝１９９試合（４４年）球団第