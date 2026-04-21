阪神は敵地でDeNAと対戦する。昨季、本塁打と打点の2冠を獲得した佐藤輝だが、横浜スタジアムでは苦戦した。打率・171、2本塁打、7打点はセ・リーグ球団の本拠地ではいずれも最低の数字。DeNA戦全体でも打率・214、4本塁打、12打点はカード別で最も低かった。今季最初の対戦だった3月31日からの京セラドーム3連戦ではいずれも安打をマークし、1回戦と3回戦は初回の適時二塁打が勝利打点となった。今季は火曜日が13打数7安打の