中日が4勝15敗とスタートダッシュに失敗し、首位・ヤクルトと10ゲーム差の最下位と苦しい序盤戦になっている。課題は去年までストロングポイントのひとつだったリリーフ陣の崩壊。今季広島との開幕戦、5−1の9回に登板したアブレウが4点を失い同点に追いつかれると、延長10回にサヨナラ負け。翌日も1−1の8回に登板した牧野憲伸がファビアンに決勝打を浴びて敗れるなど、開幕からリリーフ陣が失点するシーンが目立つ。セット