Image: KORG KORG（コルグ）のクリップ式チューナー＆メトロノーム「TM-70C」に、サンリオコラボモデルが3バージョン登場しました。今回はマイメロディ、ハンギョドン、ポムポムプリンの人気3キャラです。TM-70Cのサンリオコラボモデルは、以前にもリリースされており、そのときはハローキティ、シナモロール、ポチャッコの3バージョンでした。しかし、それらはとっくに廃番。かなり人気が