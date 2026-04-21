ボートレース宮島のプレミアムＧＩ「第２７回マスターズチャンピオン」が２１日に開幕する。磨き上げられたテクと戦術が激突する?匠決戦?。ボートレースをこよなく愛する福留光帆（２２）も「いつも以上にピット離れから目が離せません。ワクワクしますね」と心を躍らせている。そんな女神が今大会の主役に指名したのは昨年の覇者・森高一真名人（４７＝香川）だ。史上初となる２年連続名人襲名に期待を寄せている。【舟は帆まか