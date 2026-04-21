暖かい日差しに誘われて、お出かけがしたくなる春。軽やかなスニーカーもいいけれど、トレンドのフェミニンなエッセンスを加えるならバレエシューズがおすすめ。今シーズンの【ZARA（ザラ）】からも、大人に似合う上品なバレエシューズが登場しています。リボンや刺繍など女性らしさを詰め込んだデザインで、履くだけでこなれ感を後押し。この春は華やかなシューズで、いつものコーデを