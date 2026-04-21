皆さんは、職場で「それは自分の仕事ではない」と線引きをされてしまった経験はありますか。本人に悪気がなくても、業務内容の認識の違いから思わぬすれ違いが起こることもありますよね。今回は、筆者の友人E子が職場で経験した、新人指導にまつわるエピソードをご紹介します。 新入社員の指導係になった E子は、30代で食品関連会社の製造職として働いています。今年は4名の新入社員が配属され、現場も少し活気づ