テレビ朝日系「仮面ライダーゼッツ」に出演している女優・堀口真帆が19日、自身のインスタグラムを更新。俳優とのオフショットを投稿した。 【写真】イケてる48歳の金髪着ぐるみ・めむの横に立つ姿がめちゃクール 放送中の「仮面ライダーゼッツ」でヒロイン・ねむ役を務めている堀口は「第31話、ご視聴ありがとうございました。」とファンに感謝。公開したのは仮面ライダードォーンに変身す