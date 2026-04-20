「elf」のロゴが特徴的なelf footwearシリーズに、メッシュタイプの『EXA12 VENTILATION』とリカバリーサンダル『ELR001』が2026年の新作として新登場。またこの春から新たにelf footwearオンラインショップを開設、現在オープニングキャペーンを実施中だ！！ elf footwear、その進化の原点 1967年にフランスの政府系石油会社として創業したelfブランドは