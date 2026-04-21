17歳で選出されたMF福島望愛が決勝弾をアシストヤングなでしこの愛称を持つU-20女子日本代表は、今月にタイで開催されたU-20女子アジアカップで優勝を果たした。このチームに”飛び級”の17歳で選出されたMF福島望愛（のあ）が、決勝の北朝鮮戦で勝利に導くアシストを決めるなどの活躍で大会MVPに選出されている。大会前に、この世代で絶対的な中心だったMF眞城美春（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）が負傷でチームを離脱す