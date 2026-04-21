【専門家の目｜太田宏介】パルマGK鈴木彩艶がスーパーセーブイタリア1部パルマの日本代表GK鈴木彩艶は現地時間4月18日に行われたセリエA第33節ウディネーゼ戦に先発出場し、アウェーで1-0の完封勝利に貢献。終了間際にはスーパーセーブでチームを救ったが、元日本代表DF太田宏介氏が凄さを語った。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇「これは凄い」と太田氏が感嘆したプレーは、パルマが1-0とリードで迎えた