女優の紺谷凪乃（２０）が、２３日開幕の舞台「世界を超えて私はあなたに会いに行く」（２６日まで東京・下北沢小劇場Ｂ１）で初主演を飾る（助川紗和子とのダブル主演）。オーディションに合格してつかんだチャンス。「選んでもらえてうれしかったし、ビックリしました。舞台は一発勝負の緊張感が好き。この作品をきっかけにステップアップできたら」と意気込んだ。韓国で２５万部超え、タイムリープ小説が原作の家族の物語。