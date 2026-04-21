京都・南丹市で安達結希さん（11）が遺体で見つかった事件で、結希さんの父親、安達優季容疑者（37）が死体遺棄の疑いで逮捕された。安達容疑者は複数の場所に遺体を移動させ隠していたとみられているが、その心理について元徳島県警捜査1課警部の秋山博康氏が推察した。【映像】ビラを配る安達容疑者（37）の様子「23日に行方不明になって、26日には警察が自宅で車などを調べている。この段階で父親は、犯人として疑われてい
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