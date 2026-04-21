国民民主党の玉木雄一郎代表が16日、自身のX（旧Twitter）を更新。党首討論が実現しないことに対して高市早苗首相に苦言を呈した。 党首討論をめぐっては昨年、4月から6月に毎月開催することで合意していた。だが、今年度については4月上旬から野党側は衆参両院の国家基本政策委員会を22日に開催するよう求めていたが、同日は高市首相がモンテネグロのミラトビッチ大統領との会談を予定しており、自民党側は開催が困難としていた