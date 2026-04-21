女優の大政絢（35）が21日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「#今日の絢服」と書き出した大政。芝生の上で愛犬と戯れる様子をアップした。春らしいベージュの上下に身を包みパシャリ。「とても気持ちのいい時期になってきた！」と添えた。ファンからは「あやちゃんが着るとブランド服にしか見えないよ」「カッコいい」「気持ちよさそうですね」「絢ちゃん美しい」「小顔すぎてサングラスがめっ