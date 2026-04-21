俳優の磯村勇斗とオク・テギョンがW主演主演するNetflixシリーズ『ソウルメイト』が5月14日より世界独占配信されることが決定し、追加キャストと新場面写真が解禁された。【画像】Netflixシリーズ『ソウルメイト』2人が食卓を囲む場面写真本作は、孤独を抱えた2人の青年が運命に引き寄せられるように出会い、ベルリン、ソウル、東京の3都市を舞台に“魂で結ばれた存在＝ソウルメイト”として生きていく10年間を描く愛の物語。