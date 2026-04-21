お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志が２１日までに自身のＳＮＳを更新。相方を思わせる一枚が反響を呼んでいる。田中はインスタグラムで「となりのスゴイ家でお邪魔したお宅のワンちゃん！ちょっと山根風味あり！」とつづり、ロケで出会った相方の山根良顕に似ている犬の写真をアップした。この投稿には「山根犬側も卓志に田中風味を感じてる顔」「や〜ま〜ねぇ〜〜〜」「なぜだろう山根風味わかります」「確かに、佇