ロリ・チャベスデリマー米労働長官＝2025年4月、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】米ホワイトハウスのスティーブン・チョン広報部長は20日、X（旧ツイッター）で、ロリ・チャベスデリマー労働長官が辞任すると発表した。職務中の飲酒や不倫、私的な旅行を公務と偽った疑いなどで調査を受け、トランプ大統領が不満を持っていると報じられていた。トランプ第2次政権で職を退く閣僚は3人目となる。トランプ氏は3月5日にノ