タレントの山之内すず（24）が21日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「山手線一周完歩」と書き出した山之内。運動着姿をアップした。「ただひたすらに楽しかったー」と報告。「46キロ、休憩適宜挟みつつ12時間ちょい。とってもいいコースでした！！」と添えた。ファンからは「素晴らしい！」「大変だったと思いますけど、体調崩さないように気をつけてゆっくり休んで、ずっと可愛い笑顔で頑張っ