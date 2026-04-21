２０２５年前期のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」に出演していた女優の鳴海唯のシックな佇まいにファンはくぎ付けだ。２０日までにインスタグラムに写真を３枚アップ。ノースリーブでデコルテを少し開け、網目状の黒のトップス姿を公開。トップスは下の方が左右に裂けているデザインで、お腹を少し見せるスタイルを披露。下にはデニムパンツを合わせた。この投稿にファンからは「カッコいい…と思ったら美しい」「素敵過ぎ