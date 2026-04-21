年金の受け取りは、多くの人にとって家計に直結する大切な選択です。受給開始の時期によって毎年の受取額は変わるため、「早く受け取るほうが安心なのか」「後ろにずらしたほうが有利なのか」と迷う方は少なくありません。 そこで本記事では、年金の繰下げ受給の基本と判断前に確認したいメリット・デメリットを整理します。 年金の受給開始はいつ選べる？ 繰下げ受給の基本 老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則6