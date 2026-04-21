将来の生活設計を立てるためには、公的年金の仕組みと受給額の実態を正確に把握しておくことが欠かせません。現役時代の働き方や収入によって、将来受け取れる金額には差が生じることもあります。 加入期間や年収の条件などによって、想定していた受給額を下回る可能性も考慮し、計画的に準備を進めておくことが大切です。 今回は、日本の年金受給額の平均や、月20万円の受給を目指す場合に必要となる年収の目安、ま