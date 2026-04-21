ガールズグループNine Muses出身のクムジョが、臨月のスイムウェア姿で近況を伝えた。クムジョは4月19日、自身のSNSに「胎教旅行。3人で行く初めての旅行。天国」とコメントを添え、写真を公開した。【写真】クムジョ、スイムウェア姿で“Dライン”披露公開された写真には、沖縄のリゾート地のプールサイドでゆったりと過ごす様子が写っている。クムジョは水色のスイムウェアにローブを羽織り、自然なポーズを見せている。特に、臨