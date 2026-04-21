学校の地下シェルターで、空襲警報の最中に勉強する子どもたち＝2023年1月、ウクライナ・チェルニヒウ州、©OLEKSANDR KHOMENKO/Save the Children 世界ではいま、戦争や紛争の中で「学校」や「教育」が攻撃されるケースが増えています。学校が爆撃されたり、兵士に占拠されたりして、子どもたちが学ぶ場所を失っているのです。こうした状況を止めようと国際社会が進めてきたのが「学校保護宣言」です。しかし、日